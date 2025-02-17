Вместо мороженого зимой: как приготовить полезный замороженный десерт из творога

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Вместо мороженого зимой: как приготовить полезный замороженный десерт из творога

Полезный десерт из кисломолочного сыра, орехов и сухофруктов – отличная альтернатива мороженому. Такой вкуснятина будет особенно уместна для детей, которые всегда хотят что-то сладкое. А приготовить его в домашних условиях очень легко.

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Идея приготовления сырного десерта с сухофруктами и орехами опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Вам понадобится всего несколько простых компонентов.

Вместо мороженого зимой: как приготовить полезный замороженный десерт из творога

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог + сметана – 350 г
  • желатин – 20 г
  • вода – 50 г
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 1 пачка по 16 г
  • сухофрукты – 100 г (изюм, курага, клюква)
  • грецкие орехи – 50 г

Способ приготовления:

Вместо мороженого зимой: как приготовить полезный замороженный десерт из творога

1. Кисломолочный творог взбить блендером вместе со сметаной до нужной консистенции.

2. Желатин залить холодной водой.

Вместо мороженого зимой: как приготовить полезный замороженный десерт из творога

3. Размешать и оставить на 10 минут, чтобы он набух.

4. К сыру добавить сахар, ванильный сахар или аромат, нарезанные орехи и сухофрукты (предварительно промытые и тщательно просушенные). Заменить сахар медом или не подслащивать вообще.

Вместо мороженого зимой: как приготовить полезный замороженный десерт из творога

5. Набухший желатин растопить в микроволновке короткими импульсами, но чтобы он не кипел, также добавить в сырную массу. Тщательно перемешать все.

Вместо мороженого зимой: как приготовить полезный замороженный десерт из творога

6. Выложить массу в форму и поставить в холодильник на 1-2 часа до полного застывания.

7. Чтобы извлечь десерт из формы, нужно опустить его в горячую воду на несколько секунд. Осторожно, чтобы вода не налилась сверху. Затем переложить на дощечку верх дном.

Вместо мороженого зимой: как приготовить полезный замороженный десерт из творога

8. Если передержали и сверху расстали, то можно поставить в холодильник еще на несколько минут.

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