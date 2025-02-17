Вместо мороженого зимой: как приготовить полезный замороженный десерт из творога
Полезный десерт из кисломолочного сыра, орехов и сухофруктов – отличная альтернатива мороженому. Такой вкуснятина будет особенно уместна для детей, которые всегда хотят что-то сладкое. А приготовить его в домашних условиях очень легко.
Идея приготовления сырного десерта с сухофруктами и орехами опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Вам понадобится всего несколько простых компонентов.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог + сметана – 350 г
- желатин – 20 г
- вода – 50 г
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 1 пачка по 16 г
- сухофрукты – 100 г (изюм, курага, клюква)
- грецкие орехи – 50 г
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог взбить блендером вместе со сметаной до нужной консистенции.
2. Желатин залить холодной водой.
3. Размешать и оставить на 10 минут, чтобы он набух.
4. К сыру добавить сахар, ванильный сахар или аромат, нарезанные орехи и сухофрукты (предварительно промытые и тщательно просушенные). Заменить сахар медом или не подслащивать вообще.
5. Набухший желатин растопить в микроволновке короткими импульсами, но чтобы он не кипел, также добавить в сырную массу. Тщательно перемешать все.
6. Выложить массу в форму и поставить в холодильник на 1-2 часа до полного застывания.
7. Чтобы извлечь десерт из формы, нужно опустить его в горячую воду на несколько секунд. Осторожно, чтобы вода не налилась сверху. Затем переложить на дощечку верх дном.
8. Если передержали и сверху расстали, то можно поставить в холодильник еще на несколько минут.
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