Вместо жирных котлет: как приготовить диетические гречаники на пару для детей

Гречневые – прекрасное дополнение к любому гарниру. Изделия можно сделать вместо жирных котлет, что очень уместно для детей. Рецепт универсальный, потому что гречаники можно приготовить на пару, запечь в духовке или просто заморозить и использовать потом.

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Идея приготовления гречаников для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Это еще очень бюджетно.

Ингредиенты:

фарш (у меня из индейки) – 400 г

гречка отварная – 150 г

морковь – 1 средняя

кабачок – 70 г

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить гречку, тертую морковь, кабачок и одно яйцо.

2. Все перемешать.

3. Влажными руками сформировать котлетки.

4. Готовить на пару 25 минут.

5. Также можно потушить, приготовить в духовке или заморозить.

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