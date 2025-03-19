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Вместо жирных котлет: как приготовить диетические гречаники на пару для детей
Гречневые – прекрасное дополнение к любому гарниру. Изделия можно сделать вместо жирных котлет, что очень уместно для детей. Рецепт универсальный, потому что гречаники можно приготовить на пару, запечь в духовке или просто заморозить и использовать потом.
Идея приготовления гречаников для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Это еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- фарш (у меня из индейки) – 400 г
- гречка отварная – 150 г
- морковь – 1 средняя
- кабачок – 70 г
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить гречку, тертую морковь, кабачок и одно яйцо.
2. Все перемешать.
3. Влажными руками сформировать котлетки.
4. Готовить на пару 25 минут.
5. Также можно потушить, приготовить в духовке или заморозить.
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