Волшебное печенье на Святого Николая для детей: 3 лучшие рецепты

Праздник приближается, а это значит, что пора готовить что-то вкусненькое и особенное. Домашнее печенье – идеальный выбор, чтобы создать праздничное настроение и порадовать близких. Его можно испечь вместе с детьми, превратив процесс в семейную традицию. А еще такие сладости станут отличным подарком на День святого Николая.

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Редакция OBOZ.UA делится подборкой рецептов вкусного домашнего пеива, которое можно приготовить в День святого Николая для ребенка. Все они очень простые, поэтому вы справитесь быстро.

Имбирное печенье

Ингредиенты:

пшеничная мука – 250-300 г

сливочное масло –100 г

сахар – 100 г

яйца – 1 шт.

мед – 2 ст.л.

сода – 0.5 ч.л.

имбирь – 2 ч.л.

корица – 1 ч.л.

специи

по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала, в одной чаше мы смешиваем муку, которую мы предварительно просеиваем, корицу и специи. Специи вы можете использовать по своему вкусу, такие как гвоздика, кардамон, душистый перец, анис, мускатный орех, какао, цедра (по желанию).

2. В другой чаше мы смешиваем масло комнатной температуры и сахар. Данную смесь продуктов необходимо взбить миксером до однородного состояния около 5 минут.

3. После этого мы можем добавить яйцо и снова все сбить. Не забудьте также после этого добавить растопленный мед и снова все перемешать.

4. Муку со специями теперь мы можем добавить к масляной массе. В начале мы добавим половину муки и вымешаем тесто венчиком, после чего добавляем вторую часть, и начинаем вымешивать лопаткой.

5. Оставьте немного муки для припыленной поверхности и вымешивания теста. Замесить тесто в такое состояние, чтобы оно было однородным и не липло к рукам.

6. Замешанное тесто мы отправляем под пищевой пленкой в холодильник минимум в час, а лучше – на ночь.

7. Вырезаем с помощью вырубок для печенья наши фигурки и выкладываем его на противень, который мы застелили пергаментом. Выкладывайте печенье на приличном состоянии друг от друга, так как при выпекании оно увеличится в размерах. Выпекайте печенье в духовке при 180 градусах 10-15 минут до золотистого цвета.

Шоколадное печенье с трещинками

Ингредиенты:

пшеничная мука – 250-300 г

сливочное масло – 100 г

сахар – 100 г

яйца – 1 шт.

мед – 2 ст.л.

сода – 0.5 ч.л.

имбирь – 2 ч.л.

корица – 1 ч.л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокую миску вбиваем два яйца. Добавляем к яйцам сахар и ванильный сахар. Хорошо сбиваем все с помощью миксера.

2. В миску к взбитым яйцам добавляем размягченное сливочное масло и снова все взбиваем.

3. В миску к взбитым яйцам добавляем размягченное сливочное масло и снова все взбиваем.

4. Так же через сито просеиваем в тесто какао порошок.

5. В миску с тестом просеиваем муку. Все хорошо перемешиваем с помощью венчика.

6. Должно получиться достаточно вязкое тесто, которое будет липнуть в руки.

7. Перекладываем тесто в небольшую емкость, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на один час. Через час тесто должно замерзнуть и по консистенции напоминать пластилин.

8. Из замерзшего теста делаем небольшие шарики, обваливаем их в сахарной пудре и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.

9. Отправляем наше печенье в хорошо разогретую духовку на 10-12 минут. Перед этим духовку нужно разогреть до 190 градусов.

10. Холодное печенье выкладываем на красивое блюдо и подаем на стол.

Овсяное печенье с корицей

овсяная мука – 210 г

пшеничная мука – 100 г

сахар – 130 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

соль – щепотка

ванильный сахар – 8 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

корица – 1/2 ч. л

орехи – 100 г

Способ приготовления:

1. В глубокую тарелку разбиваем яйца и всыпаем обычный и ванильный сахар. Все хорошенько сбиваем веничком. Масса должна увеличиться в объеме и посветлеть.

2. В полученную массу всыпаем соль, корицу и разрыхлитель. Тщательно все перемешиваем венчиком.

3. На следующем этапе нам понадобится растопленное, но охлажденное сливочное масло. Добавляем его в яичную массу.

4. Также сюда всыпаем пшеничную и овсяную муку. Тщательно все перемешиваем и получаем однородное тесто. Если у вас нет овсяной муки, можно использовать овсяные хлопья. Однако их нужно максимально измельчить в блендере или в кофемолке.

5. Дальше нам понадобятся грецкие орехи. Измельчаем их ножом и добавляем в тесто. Снова перемешиваем.

6. Из теста формируем печенье в виде шариков. Затем шарики слегка прижимаем и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут.

7. Через указанное время ароматное и невероятно вкусное печенье готово к употреблению.

Через указанное время ароматное и невероятно вкусное печенье готово к употреблению. Удачи вам в приготовлении!