Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

Маршмелоу – это нежный и легкий десерт, обожаемый детьми. Приготовление этой вкусности дома – отличный способ порадовать малышей натуральными сладостями без лишних добавок. Благодаря простому рецепту и возможности добавить цветные красители или ароматизаторы, маршмелоу превращается в веселый и яркий десерт.

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Идеей приготовления цветных маршмелов для малышей поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi vova) на своей странице в Instagram. Создавать десерт можно вместе с детьми, превратив этот процесс в настоящее приключение.

Ингредиенты:

желатин – 15 г

вода – 75 г

Ингредиенты:

сахар – 300 г

ванильный сахар – 10 г

вода – 80 г

лимонный сок – 8 г

сахарная пудра – 50 г

кукурузный крахмал – 50 г

дополнительно можно добавить пищевой краситель и цедру лимона.

Подготовка:

Заранее смешайте все ингредиенты и подготовьте формы или листья, смазав их без запаха.

Способ приготовления:

1. Залейте желатин холодной водой и оставьте на 30 минут, чтобы он хорошо взбух.

2. Затем медленно растопите желатин на плите или в микроволновке, избегая закипания.

3. Перелейте его в миксера и начинайте взбивать.

4. В отдельной кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар, воду и лимонный сок.

5. Нагрейте на среднем огне, помешивая, чтобы растворить сахар.

6. После закипания варите сироп 2–3 минуты, не помешивая.

7. Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбитый желатин.

8. Продолжайте взбивать, пока масса не станет пышной и плотной.

9. Добавьте пищевой краситель, цедру лимона или ароматизатор по желанию.

10. Выложите массу в подготовленную форму с пленкой или выдавите из кондитерского мешка на смазанный лист, формируя нужную форму.

11. Охлаждайте маршмелоу 20 минут, затем посыпьте смесью сахарной пудры и крахмала.

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