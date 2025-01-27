Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

Маршмелоу – это нежный и легкий десерт, обожаемый детьми. Приготовление этой вкусности дома – отличный способ порадовать малышей натуральными сладостями без лишних добавок. Благодаря простому рецепту и возможности добавить цветные красители или ароматизаторы, маршмелоу превращается в веселый и яркий десерт.

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Идеей приготовления цветных маршмелов для малышей поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi vova) на своей странице в Instagram. Создавать десерт можно вместе с детьми, превратив этот процесс в настоящее приключение.

Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

Ингредиенты:

  • желатин – 15 г
  • вода – 75 г

Ингредиенты:

  • сахар – 300 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • вода – 80 г
  • лимонный сок – 8 г
  • сахарная пудра – 50 г
  • кукурузный крахмал – 50 г
  • дополнительно можно добавить пищевой краситель и цедру лимона.

Подготовка:

Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

Заранее смешайте все ингредиенты и подготовьте формы или листья, смазав их без запаха.

Способ приготовления:

1. Залейте желатин холодной водой и оставьте на 30 минут, чтобы он хорошо взбух.

2. Затем медленно растопите желатин на плите или в микроволновке, избегая закипания.

Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

3. Перелейте его в миксера и начинайте взбивать.

4. В отдельной кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар, воду и лимонный сок.

5. Нагрейте на среднем огне, помешивая, чтобы растворить сахар.

Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

6. После закипания варите сироп 2–3 минуты, не помешивая.

7. Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбитый желатин.

Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

8. Продолжайте взбивать, пока масса не станет пышной и плотной.

Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

9. Добавьте пищевой краситель, цедру лимона или ароматизатор по желанию.

Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

10. Выложите массу в подготовленную форму с пленкой или выдавите из кондитерского мешка на смазанный лист, формируя нужную форму.

Воздушные маршмелоу для детей: как приготовить вкусный цветной десерт дома

11. Охлаждайте маршмелоу 20 минут, затем посыпьте смесью сахарной пудры и крахмала.

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