Воздушные меренговые пирожные детям на Пасху: как приготовить вкусный десерт

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Воздушные меренговые пирожные детям на Пасху: как приготовить вкусный десерт

Для деток на Пасху можно приготовить воздушные меренговые пирожные. Внутри таких сладких изделий нежный крем на основе маскарпоне то сливок, которые прекрасно сочетаются с нежной и хрустящей меренгой. Это не только очень вкусно, но и эстетично.

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Идея приготовления воздушных меренговых пирожных детям на Пасху опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Украсить можно по своему усмотрению.

Воздушные меренговые пирожные детям на Пасху: как приготовить вкусный десерт

Ингредиенты для меренги:

  • белок – 80 г
  • сахарная пудра – 160 г
  • соль – щепотка
  • лимонный сок – 1,5 ч.л

Ингредиенты для крема:

  • маскарпоне – 125 г
  • сливки 33% – 100 мл.
  • сахарная пудра – 30 г
  • цедра 1 лимона

Способ приготовления:

Воздушные меренговые пирожные детям на Пасху: как приготовить вкусный десерт

1. Духовку разогреть до 100 градусов.

2. Аккуратно отделить желтки от белков. Для удачного безе не должно быть ни капли желтка, ни капли воды.

Воздушные меренговые пирожные детям на Пасху: как приготовить вкусный десерт

3. Перемешать белки с щепоткой соли на малой скорости миксера до легкой пены.

4. Добавить сахарную пудру в несколько этапов, взбить на средней скорости.

Воздушные меренговые пирожные детям на Пасху: как приготовить вкусный десерт

5. Добавить лимонный сок и взбить до стойких пиков. Должна получиться плотная, блестящая белковая масса, не стекающая с венчиков.

Воздушные меренговые пирожные детям на Пасху: как приготовить вкусный десерт

6. Решетки застелить пергаментом и отсадить безе.

7. Температуру в духовке убавить до 90 градусов, отправить безе в духовку на 60-90 минут. Если есть режим конвекции – включите.

Воздушные меренговые пирожные детям на Пасху: как приготовить вкусный десерт

8. Готовность проверить по безе – оно должно легко отходить от пергамента.

9. Для крема взбить все ингредиенты, выложить в готовые безе и украсить яичками.

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