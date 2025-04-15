Воздушные меренговые пирожные детям на Пасху: как приготовить вкусный десерт

Для деток на Пасху можно приготовить воздушные меренговые пирожные. Внутри таких сладких изделий нежный крем на основе маскарпоне то сливок, которые прекрасно сочетаются с нежной и хрустящей меренгой. Это не только очень вкусно, но и эстетично.

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Идея приготовления воздушных меренговых пирожных детям на Пасху опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Украсить можно по своему усмотрению.

Ингредиенты для меренги:

белок – 80 г

сахарная пудра – 160 г

соль – щепотка

лимонный сок – 1,5 ч.л

Ингредиенты для крема:

маскарпоне – 125 г

сливки 33% – 100 мл.

сахарная пудра – 30 г

цедра 1 лимона

Способ приготовления:

1. Духовку разогреть до 100 градусов.

2. Аккуратно отделить желтки от белков. Для удачного безе не должно быть ни капли желтка, ни капли воды.

3. Перемешать белки с щепоткой соли на малой скорости миксера до легкой пены.

4. Добавить сахарную пудру в несколько этапов, взбить на средней скорости.

5. Добавить лимонный сок и взбить до стойких пиков. Должна получиться плотная, блестящая белковая масса, не стекающая с венчиков.

6. Решетки застелить пергаментом и отсадить безе.

7. Температуру в духовке убавить до 90 градусов, отправить безе в духовку на 60-90 минут. Если есть режим конвекции – включите.

8. Готовность проверить по безе – оно должно легко отходить от пергамента.

9. Для крема взбить все ингредиенты, выложить в готовые безе и украсить яичками.

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