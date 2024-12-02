Замороженные мишки Haribo: как приготовить дома трендовый десерт с TikTok
Желейные мишки – любимый десерт многих детей. В последнее время в социальных сетях очень популярным стал тренд замораживать такие вкусности. Изделия в таком виде обладают очень необычным и интересным вкусом, а также увеличиваются в размере.
Трендовым десертом поделилась кулинар amandaeight на своей странице в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Как приготовить трендовые замороженные мишки:
1. Возьмите мишки в пачках.
2. Выложите его в емкость.
3. Полностью залейте спрайтом.
4. Поставьте на ночь в холодильник.
5. После этого достаньте.
6. Мишки увеличатся в размере вдвое.
7. После этого их нужно выложить на застеленный пергаментом противень.
8. Поставить на час в морозильную камеру.
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