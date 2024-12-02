Замороженные мишки Haribo: как приготовить дома трендовый десерт с TikTok

Желейные мишки – любимый десерт многих детей. В последнее время в социальных сетях очень популярным стал тренд замораживать такие вкусности. Изделия в таком виде обладают очень необычным и интересным вкусом, а также увеличиваются в размере.

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Трендовым десертом поделилась кулинар amandaeight на своей странице в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Как приготовить трендовые замороженные мишки:

1. Возьмите мишки в пачках.

2. Выложите его в емкость.

3. Полностью залейте спрайтом.

4. Поставьте на ночь в холодильник.

5. После этого достаньте.

6. Мишки увеличатся в размере вдвое.

7. После этого их нужно выложить на застеленный пергаментом противень.

8. Поставить на час в морозильную камеру.

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