Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

Кисломолочный сыр – это отличный продукт для питательного и сытного завтрака. Особенно для ребенка. И подать его можно в виде запеканки. Для нее вам даже не понадобится мука.

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Идея приготовления нежной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Тесто получится пышным и будет отлично держать форму.

Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

Ингредиенты :

  • кисломолочный творог – 2 пачки (600 г)
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2 ст.л
  • сметана – 2 стакана с горкой
  • кукурузный крахмал – 2 ст.л.
  • ваниль

Ингредиенты для декора:

  • сливы
  • сахар – треть чайной ложки
  • корица

Способ приготовления:

Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

1. В миску выложить кисломолочный творог.

2. Добавить остальные ингредиенты, необходимые для теста.

Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

3. Все смешать до однородности.

Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

4. Выложить в форму.

Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

5. Украсить сливами, сахаром и корицей.

Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

6. Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.

Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

7. Дать немного остыть, чтобы запеканка стала более плотной и не упала.

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