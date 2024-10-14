Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка
Кисломолочный сыр – это отличный продукт для питательного и сытного завтрака. Особенно для ребенка. И подать его можно в виде запеканки. Для нее вам даже не понадобится мука.
Идея приготовления нежной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Тесто получится пышным и будет отлично держать форму.
Ингредиенты :
- кисломолочный творог – 2 пачки (600 г)
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст.л
- сметана – 2 стакана с горкой
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- ваниль
Ингредиенты для декора:
- сливы
- сахар – треть чайной ложки
- корица
Способ приготовления:
1. В миску выложить кисломолочный творог.
2. Добавить остальные ингредиенты, необходимые для теста.
3. Все смешать до однородности.
4. Выложить в форму.
5. Украсить сливами, сахаром и корицей.
6. Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.
7. Дать немного остыть, чтобы запеканка стала более плотной и не упала.
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