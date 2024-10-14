Запеканка без муки, нежная, словно облако: вкусный и полезный завтрак для ребенка

Кисломолочный сыр – это отличный продукт для питательного и сытного завтрака. Особенно для ребенка. И подать его можно в виде запеканки. Для нее вам даже не понадобится мука.

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Идея приготовления нежной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Тесто получится пышным и будет отлично держать форму.

Ингредиенты :

кисломолочный творог – 2 пачки (600 г)

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст.л

сметана – 2 стакана с горкой

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

ваниль

Ингредиенты для декора:

сливы

сахар – треть чайной ложки

корица

Способ приготовления:

1. В миску выложить кисломолочный творог.

2. Добавить остальные ингредиенты, необходимые для теста.

3. Все смешать до однородности.

4. Выложить в форму.

5. Украсить сливами, сахаром и корицей.

6. Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.

7. Дать немного остыть, чтобы запеканка стала более плотной и не упала.

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