Мозг детей 10-11 лет работает по-другому: психолог назвала большую ошибку, которую делают родители подростков

Психолог одного из центров развития в Днепре назвала ошибку, которую часто делают родители подростков, что может привести к потере связи с ребенком. Она подчеркнула, что в 10-12 лет у мальчиков и девочек мозг меняется и начинает работать иначе.

Эксперт отмечает, что родители часто продолжают ожидать от подростков, что они будут такие же послушные, открытые, теплые и делиться каждым переживанием, спрашивая совета. Вместо этого дети в этот период учатся обособляться, решать все сами и держать дистанцию.

"В 10-12 лет мозг ребенка меняется. И это не характер, это не неблагодарность. это тот период, когда мозг начинает работать по-другому. Именно в этот момент родители совершают одну ошибку, которая может стоить нам связи с ребенком. Мы продолжаем ждать, что ребенок будет давать нам то, что давал в детстве. А именно быть послушным, открытым, теплым, делиться каждым переживанием, спрашивать совета. Но подростковый мозг работает иначе. Он учится отделяться, даже если сам этого боится, стихотворствовать сам, даже если ошибается, держать дистанцию, даже если в середине ему очень страшно", – отмечает эксперт.

По ее словам, когда подростки закрывают дверь к себе в комнату – это попытка понять, кто они без родителей. Если же дети коротко отвечают, то это не о грубости, а об экономии эмоций, которые они еще не умеют регулировать. Когда же ребята перестают что-то рассказывать родителям, то это становится проверкой, действительно ли взрослые рядом и принимают своих детей, даже если они не идеальны.

Эксперт уверяет, что подросткам нужен не контролер или лучший друг, а взрослый, который выдержит "новую версию его личности" и будет принимать ребенка в любой период.

"Подростку нужен не контроллер и не лучший друг. ему нужен взрослый, который выдержит новую версию его личности. Тот кто скажет: "Ты можешь быть другим, я все равно с тобой" и когда родители это выдерживают, подросток перестает бояться взрослеть и он возвращается, но возвращается уже не ребенком, а человеком, которого вы научили чувствовать себя сильным", – сказала психолог.

