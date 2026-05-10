'Я некрасивая, ногти жирные, все бесит!' Крик души украинки завирусился в сети: родители подростков узнают себя

Украинская мама Зоряна Степанюк поделилась криком души из-за поведения своей дочери-подростка. Она рассказала, что девочка постоянно говорит, что ей все не так и ее все бесит.

Видео дня

Женщина в шутку показала пародию на дочь, сказав, что она некрасивая, жирные ногти, не оригинальная расческа и даже бесит стакан. Она подчеркнула, что ей приходится сталкиваться с подобным ежедневно. Сообщение собрало более 400 тысяч просмотров, а родители подростков узнали в нем себя.

"Я некрасивая, что-то рука у меня некрасивая, ногти жирные. Расческа оригинальная, но не такая оригинальная, как должна была бы быть оригинальной. Стакан бесит. Фу, кринжа, кроссы, фу – кринжа. Я такая отстойная, у меня три косинки. Все не так в этой жизни". Это я про ребенка, которому 12-13 лет. Вот я так живу каждый день. Все не так. Я думала меня это не будет касаться, я очень нервная женщина. А меня это касается в первую очередь, потому что мой ребенок постоянно ноет, что все не так. Меня это бесит, я ее готова в погребе где-то закрывать, потому что она постоянно ноет, что все не так, даже если все так", – рассказала Степанюк.

В комментариях пользователи сети делились, что также сталкиваются с подобным поведением детей. Некоторые говорили, что его трудно выдерживать, а кто-то переживает его снова. Многие родители говорили, что часто так себя вести мальчики и девочки начинают с 9-10 лет.

"Оооооооо, это мне знакомо. Это только начало. Желаю вам терпения и понимания. Только поддерживайте ребенка правильно".

"У меня так же, ребенку 10 (я не красивая, я высокая, я худая, нет я толстая, я хочу есть, но не знаю что, в я школу не пойду меня там все бесят".

"Мои мысли вслух. Я тоже думала, что меня это не коснется".

"Как это пережить, скажите. Потому что я уже не выдерживаю".

"Такая же история. И их у меня трое, я в дальнейшем еду в психбольницу".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть озадачило поведение 11-классника и реакция учительницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!