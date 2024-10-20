'Мозг напоминает мышцу, которую можно тренировать'. Учитель из Финляндии раскрыл секреты преподавания математики в школе: дети не боятся и верят в себя

Задача учителя – развивать у детей мышление роста. Однако нередко на уроках математики ученики говорят, что не знают, как делать какие-то задания, ведь эта точная наука не для них.

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В таких случаях финский учитель и образовательный эксперт Макке Леппенен советует педагогами объяснить школьникам, что их мозг напоминает мышцу, которую можно тренировать. По его словам, даже если дети чего-то не знают, они должны пробовать, потому что тогда смогут научиться. Рекомендациями педагога поделилась Освитория.

Леппенен уверяет, что нужно учить школьников не фокусироваться на конечном результате, ведь они могут допустить ошибку в процессе расчета. Если это происходит, он советует поддерживать детей, хвалить за старания и отмечать, какие моменты при решении задач были успешными.

"Конечно, также важно объяснить, как можно ситуацию улучшить, над чем еще стоит поработать. Но не упускайте из фокуса внимания их усердие, правильную идею, креативность или другую сильную сторону, которую ученик проявил во время этой работы", – делится педагог.

Кроме того, он отмечает, что учителям нужно быть внимательными и не поддерживать фиксированное мышление. В частности, не нужно акцентировать внимание на том, что у школьника способности к математике, ведь это будет выглядеть так, будто остальные дети – не такие. Леппенен советует комментировать работу, новые навыки, но не возможности.

В то же время образовательный эксперт уверяет, что ученикам можно рассказывать о собственных ошибках и признавать, когда учителя чего-то не умеют. Например, когда это касается современных цифровых технологий, в которых дети чаще всего разбираются лучше взрослых. Более того, педагоги могут делиться, чего им не удавалось сделать в детстве или несколько лет назад, а впоследствии стало легким для выполнения.

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