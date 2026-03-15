'Мозг отличника работает быстрее, чем рука'. Учительница-звезда сети спровоцировала дискуссию из-за стиля ведения тетрадей

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец сравнила ведение тетради отличником и учеником, который не проявляет желания учиться. Конспект первого – исправления, перечеркивания, поспешно записанная информация, тогда как у второго – все красиво и аккуратно.

Видео дня

Обе тетради педагог показала в видео на своей странице в социальной сети TikTok. Под постом этот парадокс объясняют тем, что у отличников мозг работает быстрее и рука не успевает записывать мысли.

Пользователи указывают, что отличники пишут конспекты для себя и понимают их преимущественно только они. Тогда как школьник, который не учится, может записывать старательно, однако не поймут услышанного.

"Потому что когда у тебя мыслей много – то ты пишешь быстро до боли в руке – на опережение, чтобы ничего не забыть. А когда мыслей – 0%, то ты все время тратишь на выведение линий и рамочек", "Потому что тот, кто не учится, наконец подготовил тетрадь к сдаче, чтобы хотя бы за тетрадь иметь хорошую оценку", – пишут в комментариях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!