'Мозговая гниль' из России добралась до Британии: чем опасна песня 'Сигма Бой', от которой безумствуют дети во всем мире

В Великобритании набирает популярность песня российских подростков "Сигма Бой", которую все чаще можно услышать на детских площадках. Видео с музыкальным клипом набрало около 270 миллионов просмотров с момента его загрузки на YouTube. Ученые со всей Европы ломают голову над его популярностью. Некоторые называют это "культурной инвазией" или "мозговой гнилью" принесенную в Британию рашистами.

Песня завирусилась среди английских детей усиливая среди школьников идею доминирования, маскулинности и презрения к "слабым". Пользователи сети отмечают, что она "распространяется быстрее, чем вши". В то же время, для старших слушателей ее привлекательность непонятна, мелодия повторяется, а русский текст непонятен даже в переводе. Об этом информирует The Economist.

Песню предложила запретить депутат Европарламента от немецкой партии Нелла Риль. Она считает ее вредной, потому что в ней пропагандируются патриархальные и пророссийские взгляды, которые могут быть особенно губительными для украинцев.

"Вы знаете "Сигма Бой"? Это вирусный российский трек, используемый в социальных сетях, который передает патриархальное и пророссийское мировоззрение. Он самый распространенный среди подростков и является одним из примеров проникновения России в популярный дискурс через социальные сети. Россия поняла, как внедрить эти идеи в общество: нацелиться на молодых украинцев с их телефонами, изменить истории, которые украинцы рассказывают своему обществу. ЕС должен оказать поддержку и ответить даже на эти небольшие попытки пропаганды", – отметила Риль.

Что означает "сигма"

Sigma – это 18-я буква греческого алфавита, согласно Оксфордскому словарю. Однако сейчас оно приобрело новое значение. Так, например, это может означать "крутого, успешного человека", "харизматично отстраненную модель маскулинности" или "концепцию, посвященную контроверсионному американскому активисту Теодору Роберту Биллу".

В поп-культуре олицетворением термина считают персонажа Патрика Бейтмана из фильма "Американский психопат". А в 2022 году в соцсетях даже создали тренд Sigma Face, где люди пытались воспроизвести выражение лица, которое должен иметь "сигма-мужчина" в духе Бетмана.

