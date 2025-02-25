Может ли репетитор заниматься с учениками, которых обучает в школе: объяснение юриста

Репетиторство с детьми, которых учитель обучает непосредственно в школе, является нарушением требований академической добродетели. В этой связи педагогу не стоит практиковать частные занятия со своими учениками.

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Об этом отмечает образовательный юрист Наталья Челах в сообщении в Facebook. В то же время она говорит, что нет никаких ограничений по проведению занятий с детьми, которых педагог не учит.

"Репетиторские занятия с учениками, которых педагог непосредственно обучает в школе, является нарушением требований академической добродетели, поэтому учителю не стоит практиковать частные занятия со своими учениками. Однако нет никаких ограничений относительно репетиторских занятий с учениками, которые учатся в школе, где работает репетитор, если он их непосредственно не учит", – отмечает Челах.

Она объясняет, что когда учитель оценивает знания детей, с которыми занимается дополнительно как репетитор, он не всегда может быть объективным и предвзятым. Кроме того, это может отражаться на отношении учителя к другим ученикам и иметь определенные последствия.

"Одна из основ образовательной деятельности – академическая добродетель, которая представляет собой совокупность этических принципов и определенных законом правил, которыми должны руководствоваться педагогические работники во время обучения с целью обеспечения доверия к его результатам", – добавляет специалист.

Эксперт подчеркивает, что соблюдение академической добродетели педагогическими работниками предполагает, в частности, объективное оценивание результатов обучения.

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