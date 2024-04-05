Может ли ученик скорректировать годовую оценку: образовательный омбудсмен готовит обращение к МОН

Защитник прав в образовании Сергей Горбачев обратил внимание на разногласия по корректировке годовых оценок школьниками. По его словам, существует два документа, объясняющих правила. В частности, согласно Инструкции по ведению классного журнала учащиеся 5-11 классов не могут изменить баллы. В Порядке перевода детей на следующий год обучения – могут.

У образовательного омбудсмена отметили этот важный момент, ведь нет четкого ответа для педагогов и школьников. В частности, в объяснении, опубликованном на официальном сайте Горбачева, подчеркнули, что в ответе Министерства образования и науки сказано, что корректировать годовую оценку нельзя. В то же время, Государственная служба качества образования в своем видеообращении за 2022 год сообщила, что существует два приказа, которые позволяют менять итоговые баллы. Для того чтобы решить этот вопрос, защитник прав в образовании готовит письмо в МОН.

В то же время, согласно документам, школьники имеют право скорректировать семестровые оценки. Для того чтобы это сделать, родители должны обратиться с заявлением в администрацию школы относительно предоставления такого права.

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Изменить баллы за первый или второй семестр можно в трехдневный срок со дня выставления оценки. Корректировка семестрового оценивания проводится не позднее пяти дней после подачи заявления. По уважительным причинам срок может быть продлен.

В службу Горбачева неоднократно поступали жалобы о том, что школьникам и их родителям вовремя не сообщали о выставлении семестровых оценок, из-за чего упускался шанс на корректировку.

Для проведения оценивания руководитель учебного заведения должен создать комиссию с участием учителя, преподавающего предмет, и утвердить график. Задания должны включать в себя содержание всех тем, которые изучались в течение семестра и проводиться в письменной форме. Такие работы должны храниться в школе один год.

В случае если ученик не смог повысить баллы, то запись в колонку "Скорректирована" не делается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Горбачев объяснил проблему зачисления оценок школьникам, полученным за границей.

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