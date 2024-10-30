Может ли учительница английского языка потребовать от учеников общаться на уроке: ответ Службы образовательного омбудсмена

Языком учебного процесса в учебных заведениях должен быть украинский. Поэтому любые учителя, включая английского, которые требуют общаться на уроках на государственном, выполняют требования и обязанности, предусмотренные законодательством.

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Об этом отмечает Служба образовательного омбудсмена на официальном сайте. Там подчеркнули, что воспитанием уважения детей к украинскому языку должны заниматься не только учителя, но и родители. В частности, своим примером.

"Требование по использованию украинского языка во время учебных занятий не является нарушением чести и достоинства соискателей образования, а предусмотрено действующим законодательством требованием о языке образовательного процесса. Родители соискателей образования также обязаны воспитывать уважение у детей к государственному языку. Их обязанностью является установкой и личным примером утверждать уважение и формирование патриотизма, формировать у детей осознание необходимости соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в объяснении.

Такой ответ появился из-за жалобы, поступившей в Службу. В частности, общественная организация подала заявление о действиях Елены Федченковой, учительницы лицея в Житомире, которая требовала общаться на украинском языке на уроке. В обращении отмечается, что педагог якобы позволяет кричать на детей, которые пользуются негосударственным во время занятий, чем нарушает честь и достоинство. Родители также добавили скрины из чата относительно требования общаться на уроках на украинском.

Служба отметила, что обучение в заведении проходит по программе, которая не предусматривает изучение языка национальных меньшинств и коренных народов. Поэтому там отметили, что требование учительницы общаться на украинском законно и жалоба признана необоснованной.

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