Может привести к нежелательным последствиям: исследование показало, стоит ли доплачивать учителям за высокие оценки школьников

Оплата учителям за лучшие достижения школьников направлена на создание прямой связи между оплатой труда педагога и результативностью его класса. В некоторых странах в системе образования практикуют такой метод поощрения учителей, однако, как показало исследование, он не является эффективным.

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Так, авторы британского метаисследования Teaching and Learning Toolkit отмечают, что "оплата за достижения" привлекательна для педагогов. Однако это может повлечь за собой ряд нежелательных последствий в качестве преподавания.

По логике такого подхода, учитель, которому доплачивают за высокие достижения детей, будет работать еще лучше, мотивировать школьников, чтобы они демонстрировали высокие результаты.

Что показало исследование:

среднее влияние оплаты за производительность низкое (эквивалентно одному месяцу дополнительного обучения школьников), школы могут рассмотреть другие, экономически эффективные способы улучшения производительности учителя, например, высококачественное непрерывное профессиональное развитие;

учитывая отсутствие доказательств того, что оплата за результативность значительно улучшает качество преподавания, ресурсы можно лучше направить на развитие учителей;

"оплата за достижения" может привести к нежелательным последствиям. Например, доплаты могут поощрять учителей сосредотачиваться только на тех темах, которые охватывает тестирование, а это приведет к сужению учебного плана;

также есть опасения, что учителя могут уделять большее внимание тем ученикам, которые ближе к определенному порогу оценивания;

простое предположение, что поощрение побуждает учителей работать более эффективно, не подтверждено доказательствами.

Ученые также дали несколько советов по внедрению метода "оплаты за достижения", чтобы избежать нежелательных последствий:

четкая и прозрачная политика оплаты труда с финансовыми стимулами для мотивации учителей или удержания высококвалифицированного персонала;

точные оценки прогресса учеников, достижений и препятствий;

мониторинг схем оценки влияния на учащиеся группы, учебный план и мотивацию учителей;

более широкая культура поддержки и профессионального развития учителей. Крайне важно, чтобы стратегии вознаграждения за работу учителей также включали поддержку учителей в разработке и осторожных стратегий для смягчения риска сосредоточения только на мероприятиях, которые используются для распределения оплаты по результатам работы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее исследование The Economist показало, почему профессия учителя "стареет" во всем мире. В первую очередь это связано с низкими зарплатами, выгоранием и пренебрежением от родителей.

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