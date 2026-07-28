'Может, проблема не в них?' В сети нашли объяснение, почему некоторые дети в школе ведут себя тихо, а в лагерях становятся лидерами

Украинцы устроили дискуссию по поводу летних лагерей для детей. Так, одна из кураторов волонтерской организации "Пласт" Ольга Строкова подчеркнула, что дети, которые ведут себя "тихо" в школе, часто становятся лидерами в лагере, используя свои навыки договориться.

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Об этом женщина написала в посте в Threads. Она отметила, что в таком случае причина поведения кроется не в самом ребенке, а в том, в какой среде он находится.

"В Пласте я видела детей, которые в школе "тихие". А в лагере вдруг возглавляют группу, договариваются, придумывают, спасают ситуацию. Может, проблема не в ребенке. Может, просто сцена была не для нее" – написала Строкова.

В комментариях пользователи сети подчеркивали, что на детей влияет среда, в которой они находятся. Так, например, кто-то в школе не мог проявить свои лидерские качества именно из-за одноклассников. Другие же родители поделились, что именно лагерь помог школьникам раскрыть свои сильнейшие качества.

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"В Пласт не ходила, но всю жизнь думала, что не умею общаться с людьми, а потом поступила в вуз и поняла, что в моем классе просто было 30 дебилов".

"Очень жаль, что в моем детстве у нас не было Пласта. Я узнала о нем только в 2022 году, когда временно и вынужденно оказалась на Львовщине. Начала там заниматься волонтерством в местной организации, которая помогала армии. А там все были пластунами. И очень удивлялись, что кто-то не знает о Пласте".

"Не только Пласт. Любой детский лагерь кардинально меняет ребенка. В школах не хватает возможностей. Но когда я в детстве вернулась из первого в жизни лагеря, то по инерции уже начала открывать кружки у себя в школе".

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