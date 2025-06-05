Совещания, курсы, летние лагеря. Как учителя на каникулах отдыхают: сеть рассмешило ироничное видео

В социальной сети Facebook появилось видео, где показали, чем занимаются учителя на каникулах. В частности, вместо настоящего отдыха педагоги готовят отчеты, участвуют в совещаниях, проверяют работы и журналы.

Видео дня

Украинцы иронично отреагировали на такое сообщение. В частности, пользователи соцсети к такому списку добавили еще курсы, летние лагеря и экскурсии и подчеркнули относительно реальности отдыха педагогов.

"Добавлю еще курсы, летние лагеря, экскурсии, ремонты. а так конечно, учителя ничего не делают".

"Какой отдых? А курсы кому выбрасывают каждый день?"

"Проверка каких работ летом? Я ничего не проверяю. Некому писать – нечего проверять".

Напомним, украинские учителя перегружены обязанностями во внеурочное время. Среди самых распространенных видов деятельности, с которыми сталкиваются педагоги - повышение квалификации и обмен опытом, работа с документами, дежурство, а также коммуникация с различными участниками образовательного процесса.

Не все виды деятельности, которые указывали учителя в опросе, относятся к их должностным обязанностям. Кроме того, педагоги перегружены ведением документации. Такая монотонная работа требует значительной нагрузки, негативно влияет на производительность и вызывает стресс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН анонсировало новую систему повышения квалификации для педагогов.

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