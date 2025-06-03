''Деньги ходят за учителем'': МОН анонсировало новую систему повышения квалификации для педагогов

Министерство образования и науки планирует обновить систему повышения квалификации учителей. Так, планируется ввести новый принцип финансирования – "деньги ходят за учителем".

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Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, информирует Новая украинская школа. Презентация обновленной системы состоится осенью.

Основная идея инициативы заключается в изменении принципа финансирования. Правительство будет выделять деньги, которые будут ходить за учителем, и педагог сам будет определять, на какие курсы повышения квалификации их тратить.

"Каким образом это будет осуществляться в инструментальном плане, то есть через какие платформы и механизмы, какие суммы будут выделяться, - все это будет анонсировано осенью", – рассказала Кузьмичева.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщал, что решение о повышении зарплаты учителям будут приняты с учетом финансовых возможностей бюджета. Это произойдет тогда, когда будет найдена возможность дополнительного финансирования на образовательную субвенцию и педагоги станут первыми, кому увеличат оплату.

Он отметил, что в этом году на зарплаты учителям было найдено 12 миллиардов гривен. В то же время, сейчас стратегия предусматривает не менее 200 млрд гривен дополнительного финансирования.

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