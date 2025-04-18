Министр образования Лисовой дал прогноз, когда учителям повысят зарплаты

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что решения о повышении зарплаты учителям будут приняты с учетом финансовых возможностей бюджета. Это произойдет тогда, когда будет найдена возможность дополнительного финансирования на образовательную субвенцию и педагоги станут первыми, кому увеличат оплату.

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Об этом Лисовой сообщил, выступая на часе вопросов к правительству. Он отметил, что в этом году на зарплаты учителям было найдено 12 миллиардов гривен. В то же время стратегия предусматривает по меньшей мере 200 млрд гривен дополнительного финансирования.

"Мы понимаем, что любые решения о повышении оплаты труда будут приняты правительством с учетом финансовых возможностей бюджета. Поэтому 12 млрд грн, которые мы нашли в этом году, чтобы добавить зарплату учителям это уже шаг вперед, а сама стратегия, которую мы имеем, предусматривает минимум 200 млрд грн дополнительного финансирования на образовательную субвенцию. И когда будет возможность найти эти средства, безусловно, учителя будут первыми, кому будет поднята зарплата", – сказал Лисовой.

Напомним, более 2 тысяч учителей хотят уйти из профессии из-за низкой зарплаты. В частности, педагоги, только окончившие университет, имеют оплату в размере 6 693 гривен. В то время как средний показатель в профессии образовательной сферы составляет 12 649 гривен.

У педагогов зарплата меньше работников сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. Кроме того, начинающие учителя вряд ли получают в первые годы работы классное руководство или надбавку за ученое звание, имеющие педагоги с опытом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, из-за низких зарплат педагоги в Украине не имеют мотивации. Учителя в маленьких городах могут получать по 8 тысяч гривен в месяц, они думают, как прокормить семью и заработать на жизнь, а не о том, как вдохновлять школьников и что в них вкладывать.

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