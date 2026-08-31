"Может, уже машину из автосалона или квартиру в новом ЖК?" В сети разгорелась дискуссия из-за подарков учителям к 1 сентября

Украинцы развернули дискуссию по поводу подарков учителям на 1 сентября. Мама двоих школьников, Татьяна, спросила, уместно ли дарить педагогам на праздник первого звонка золотые украшения.

В посте в Threads она поинтересовалась, какие подарки подготовили учителям родители в разных школах. Мнения пользователей сети разделились по поводу необходимости такого внимания в первый день учебы, особенно это касается классных руководителей первоклассников.

"Уместно ли уже 1 сентября дарить учительнице золотые украшения? И на каком подарке остановились у вас в классе?" – написала Татьяна.

Учительница начальных классов Ольга Федотова иронично подчеркнула, что это "очень мелкий подарок и стоило бы сразу выбрать машину из автосалона".

"Что-то очень мелкий подарок. А почему не сразу машину из автосалона? Прямо обидно стало за вашу учительницу. Не цените", – написала педагог.

В то же время кто-то пошутил, что золото – "слабовато" и нужно дарить квартиру: "Слабовато. Мы квартиру на "Липках" подарили. Вроде бы довольна", – писали в сети.

Пользователи сети разделились во мнениях и по поводу того, стоит ли вообще что-то дарить на 1 сентября, ведь делать это нужно уже по окончании учебы в школе.

"Если и дарить, то в 11 классе. Когда учитель прошел с детьми с 5 по 11 класс и всегда был с ними. И в горе, и в радости. А если это 1-й класс, тогда здесь возникает вопрос. За золото вашего ребенка не станут любить больше".

"У меня ребенок учится в недешевой частной школе, где у большинства родителей есть немного денег. На последний звонок класс подарил сертификат на массаж и цветы".

В то же время другие отмечали, что подарки учителям вообще неуместны, потому что таким образом родители пытаются "примазаться" к педагогам.

"А не зажрались ли там, случайно, эти учителя? Уважаю учителей, но не тех, кто просит или ожидает таких подарков. Также раздражают родители, которые за счет других родителей хотят прильститься к учителям или руководству школы".

"Люди, вы с ума сошли? Извините за грубость. Зачем вы это делаете? Зачем такие и эти подарки? Как учитель, я отказываюсь принимать подарки. Они не нужны! Это нагнетание ненависти общества к учителю. Нам не нужны подарки! Дарите золото своим женам!"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине предложили запретить линейки в школах 1 сентября из-за баллистики и "Шахедов".

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