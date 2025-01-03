Можно экономить до 5 часов в неделю: что учителю следует делегировать ChatGPT

Искусственный интеллект может помогать учителю значительно экономить время в создании креативных уроков, проверке задач, создании ярких презентаций и генерировании тестов и даже учебных планов. Педагоги, работающие с ChatGPT, уверяют, что получают 5 свободных часов в неделю благодаря ИИ.

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Освитория поделилась, какие задания учителя могут делегировать искусственному интеллекту. О том, как разгрузить педагогов благодаря ChatGPT читайте дальше.

Прежде чем начать работу с чат-ботом, нужно знать принципы его работы. Это не искусственный интеллект, который научился, а затем отвечает на ваши вопросы, это языковая модель. Поэтому педагоги должны знать, что ChatGPT может предоставлять ложную информацию, лучше работает на английском (но с большинством задач на украинском тоже справляется) и имеет информацию только до 2021 года.

Умение переносить. Когда школьники хорошо овладели какой-то концепцией, ее можно перенести на другую дисциплину. Однако придумывать такие аналогии самостоятельно довольно сложно, поэтому чат-бот сгенерирует идеи. Благодаря этому ребята смогут лучше воспринимать материал.

Развитие критического мышления. В связи с тем, что ChatGPT нередко может разглашать ложную информацию, это может стать упражнением для развития критического мышления у детей. Таким образом они будут понимать, что всю информацию нужно проверять.

Персонализированные задания. Создать индивидуальные упражнения, когда в классе много учащихся достаточно сложно. Однако в этом может помочь ChatGPT, который сможет сгенерировать задачи для каждого, ведь хорошо работает с аналогиями.

Стратегия работы с данными и интерпретация результатов. Чат-бот разбирается в инструментах и готовых решениях по снятию метрик у учащихся с разных интерактивных курсов и закладывать их перед дизайном продукта. Да, ChatGPT можно предоставить аналитику, а он интерпретирует данные или предложит, как провести необходимые замеры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьники, пользующиеся ChatGPT в обучении, хуже сдают тесты.

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