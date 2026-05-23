Можно ли говорить 'бубна' и 'піка'? Как правильно называть карточные масти на украинском языке

По интернету гуляют объяснения, как правильно называть карточные масти на украинском языке. Нередко можно услышать мнение, что слова "черва", "бубна", "трефа" и "піка" – это калька с русского.

Действительно ли это так, попытался разобраться OBOZ.UA. Ответ оказался далеко не таким однозначным.

Конечно, в первую очередь мы проверили словари. Оказалось, что почти все термины, которые любят называть калькой с русского, присутствуют в словарях, порой еще и встречаются во фразеологизмах.

Так, слово "черва" может иметь два ударения. Если оно падает на первый слог – речь идет о карточной масти, которая обозначается красным сердечком. Также ее можно называть "чирва" (с аналогичным ударением). Более того, такой вариант считается более исконным. А вот если поставить ударение на второй слог, то существительное будет означать личинок насекомых, похожих на червей.

Видим мы в словарях и существительное "бубна". Причем именно для обозначения масти с красным ромбом. Это же слово присутствует во фразеологизме "дати бубни" – отлупить.

Существительное "трефа" также содержится в справочных материалах. Оно обозначает масть в виде стилизованного черного трилистника на картах.

Перевернутое черное сердце на ножке на украинском языке тоже можно называть "пікою". Хотя более рекомендованным является вариант "вино". Причем с ударением на последний слог – как и в названии алкогольного напитка.

Кстати, это еще не все названия карточных мастей, которые встречаются в украинском языке. Вот какие еще варианты можно встретить:

чирва или черва – красное сердце;

– красное сердце; бубна или бубни, реже дзвінка – красный ромб;

– красный ромб; трефа, жир или реже хрести – черный трилистник;

– черный трилистник; вино или піка – черное перевернутое сердце на ножке.

Также стоит знать исконно украинские слова, которые обозначают старшие карты:

нижник, реже хлопець или хлоп – традиционные названия для валета, хотя и слово валет тоже присутствует в словарях;

– традиционные названия для валета, хотя и слово валет тоже присутствует в словарях; краля или реже вишник – синонимы слова дама, которые употребляются наряду с ней;

– синонимы слова дама, которые употребляются наряду с ней; король ;

; цабе – туз.

Как видим, в украинском языке названия карточных мастей довольно вариативны. Поэтому главное, чтобы во время партии игроки понимали друг друга, а словари в использовании разных слов их не слишком ограничивают. Чрезмерный пуризм здесь можно не применять.

