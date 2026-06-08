Можно ли говорить на украинском 'роковий': что на самом деле означает слово

Часто можно услышать выражения вроде "роковая женщина", "роковая ошибка", "роковое стечение обстоятельств" или "роковое решение". В таких случаях обычно имеют в виду что-то опасное, неотвратимое, решающее или такое, что привело к серьезным последствиям.

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Однако с точки зрения литературного украинского языка в таких контекстах более уместным будет прилагательное "фатальный". Но языковеды говорят, что есть случаи, когда слово "роковий" таки уместно.

Слово "роковий" в украинском языке существует, но не всегда означает то, что в него часто вкладывают в разговорах, новостях и соцсетях. Когда речь идет о тяжелых последствиях, неизбежности, губительности или трагическом стечении обстоятельств, лучше употреблять слово "фатальний".

В зависимости от содержания можно подобрать и другие соответствия. Например, вместо "роковая ошибка" можно сказать "згубна помилка", "непоправна помилка" или "фатальна помилка". Вместо "роковой день" – "трагічний день", "вирішальний день", "нещасливий день" или "фатальний день".

Само слово "роковий" украинский язык знает, но оно имеет другие значения.

Рокови́й – с ударением на последнем слоге – означает такой, который бывает раз в год, то есть ежегодный.

Например:

Великдень – рокове́ свято.

Есть также слово ро́ковий – с ударением на первом слоге. Оно связано с рок-музыкой.

Например:

У центрі міста влаштували ро́ковий концерт.

Итак, слово "роковий" не стоит автоматически употреблять там, где хочется передать значение фатальности, опасности или неотвратимых последствий.

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