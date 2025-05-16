Можно ли изменить график работы воспитателей, чтобы они работали через день

В соответствии с требованиями Закона Украины "О дошкольном образовании", руководитель детсада должен устанавливать воспитателям график работы, который обеспечит отработку норм. При этом педагогические работники могут работать как ежедневно, так и по другому графику, например через день. Соответствующий график должен утверждаться приказом.

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Об этом сообщает организация профсоюза работников образования и науки города Кропивницкого. В то же время руководители учреждений не должны обязательно соблюдать двухмесячный срок предупреждения об изменении графиков работы. Главное при установлении графиков учитывать нормы продолжительности рабочего времени, служебной необходимости, а также интересов и потребностей воспитанников детсада.

Графики работы работников относятся к существенным условиям труда.

Руководитель детсада может как учитывать, так и не учитывать пожелания и интересы работников, но должен придерживаться гарантий или ограничений, установленных законодательством и/или коллективным или трудовым договорами.

Согласно законодательству, норма продолжительности рабочего времени педагогических работников в неделю на одну тарифную ставку:

для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя – 35 часов;

для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников – 30 часов.

Действующее законодательство не содержит требования обязательной ежедневной работы работников, главное – соблюсти еженедельную продолжительность рабочего времени.

Об изменении существенных условий труда, в частности систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установления или отмены неполного рабочего времени, совмещения профессий, изменения разрядов и наименования должностей и т.п., работники должны быть предупреждены не позднее чем за два месяца.

Однако в период действия военного положения относительно уведомления работника об изменении существенных условий труда не применяются.

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