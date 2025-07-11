Можно ли педагогу получить компенсацию за неиспользованный отпуск: объяснение юриста

Педагоги смогут получать денежную компенсацию за неиспользованный отпуск во время действия военного положения. Речь идет об учителях, которые были мобилизованы и впоследствии уволены.

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Об этом рассказала юрист Алена Парфенова в интервью Новой украинской школе. Она отметила, что соответствующие изменения в законопроект № 11495 были поддержаны Верховной Радой во втором чтении. Сейчас же документ направлен на подпись президенту Украины, поэтому, как только он вступит в действие, заработает механизм получения денежных компенсаций за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительных отпусков.

"Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 11495 о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" по обеспечению права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительных отпусков в случае увольнения со службы во время действия военного положения", – говорится в пояснении.

Ранее служба образовательного омбудсмена также давала разъяснения относительно отпусков во время военного положения. Так, педагогам может быть ограничен отпуск до 24 дней по решению работодателя. В то же время, если продолжительность ежегодного отпуска составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения.

Также работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска в период действия военного положения. В случае увольнения педагога ему выплачивается денежная компенсация в соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об отпусках".

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