МОН утвердило новые программы сертификации учителей: кого это касается

Министерство образования и науки Украины утвердило обновленные программы независимого тестирования профессиональных знаний и умений для учителей. Программы касаются учителей украинского языка и литературы, математики, начальных классов и гражданской и исторической образовательной области.

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Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Оксен Лисовой. Программы разработаны обновленными рабочими группами. Их задача заключается в модернизации содержания сертификационного оценивания в соответствии с современными требованиями и образовательных подходов.

Документ содержит детализированные требования к профессиональным знаниям и умениям педагогов. Программы являются приложениями к приказу и будут использованы при составлении тестовых заданий.

Украинский центр оценивания качества образования под руководством директора Татьяны Вакуленко обязан при составлении тестов обеспечить соответствие содержания заданий утвержденным программам.

90% учителей, которые проходили сертификацию в 2024 году, считают, что эксперты объективно оценили их уровень мастерства. В то же время, количество педагогов, которые рекомендуют прохождение сертификации коллегам, стало 79%, а в 2023-м таких было 78%.

Несмотря на это, количество учителей, которые хотели бы пройти сертификацию во второй раз уменьшилось с 70% до 63%. В то же время, количество недовольных сертификацией педагогов в 2023 году было 9%, а в 2024-м составило 10%.

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