Цифры впечатляют: участники и эксперты оценили сертификацию учителей 2023/2024 годов

90% учителей, которые проходили сертификацию в 2024 году, считают, что эксперты объективно оценили их уровень мастерства. В то же время количество педагогов, рекомендующих прохождение сертификации коллегам, стало 79%, а в 2023-м таких было 78%.

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Такие данные сообщила Государственная служба качества образования, проведя опрос, сообщает Новая украинская школа. Несмотря на это, количество учителей, которые хотели бы пройти сертификацию, во второй раз уменьшилось с 70% до 63%.

В то же время количество недовольных сертификацией педагогов в 2023 году было 9%, а в 2024-м составило 10%.

92% экспертов имеют положительное впечатление от сертификации. В дальнейшем оставаться экспертами выразило 94% желающих. В 2023-м таких было 95%.

99% экспертов признали опыт интересным и полезным, а 93–97% не столкнулись с организационными или техническими трудностями. В 2023 году таких было 92–96%.

Напомним, сертификацию в 2025 году успешно прошли 1717 педагогов из 2499 зарегистрированных. Среди них:

начальных классов – 1031 из 1382;

украинского языка и литературы – 268 из 408;

истории и гражданских дисциплин – 250 из 316.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие учителя лучше всего сдали тест во время первого этапа прохождения сертификации в 2025 году.

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