Сертификация учителей-2025: стало известно, какие педагоги лучше всего сдали тест

Учителя истории и гражданских дисциплин лучше всего сдали тест во время первого этапа прохождения сертификации. Так, из 337 зарегистрированных педагогов 250 примут участие в следующем уровне оценивания знаний и умений педагогических работников.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Участники сертификации, набравшие менее 60% от максимального количества тестовых баллов, не сдали экзамен, поэтому они не допущены к участию в следующем этапе.

Также успешно прошли первый этап учителя начальных классов – 1031 педагог из 1421 зарегистрированных. В то же время, 268 школьных преподавателей украинского языка и литературы из 408, принимавших участие в оценивании, успешно сдали тестирование.

*Голубой – учителя начальных классов, фиолетовый – украинского языка и литературы, зеленый – математики, красный – истории и гражданских дисциплин.

В то же время только 168 учителей математики из 393 зарегистрированных прошли первый этап сертификации и смогут принять участие в следующем. Хуже всего сдавали тестирование в Черновицкой области – только 16,67% успешно завершили независимое оценивание. В Харьковской области 24% учителей прошли дальше, в Хмельницкой – 25%. Лучше всего справились с первым этапом педагоги Черниговской и Черкасской областей – 75% учителей успешно сдали тестирование.

УЦОКО передал базу учителей, успешно прошедших независимое тестирование, в Государственную службу качества образования Украины. За следующие этапы – самооценивание участниками собственного педагогического мастерства и изучение практического опыта работы участников сертификации – отвечает Государственная служба качества образования и его территориальные органы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 1478 учителей успешно прошли сертификацию в 2024 году. Среди них лучше справились с заданиями педагоги истории и гражданских дисциплин – 297 работников образования из 462 зарегистрированных, преодолев пороговый балл у 103 необходимых.

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