Можно ли повторно поступить на бюджет и как возместить деньги. Информация для абитуриентов

Студенты, которые по определенным причинам прекратили обучение на бюджете, могут получить право на бесплатное образование во второй раз. Но в таком случае они должны возместить государству средства за предыдущее образование.

Такие условия предусмотрены статьей 4 Закона "О высшем образовании". В то же время поступающие, которые не могут работать по полученной специальности по состоянию здоровья, имеют право получить высшее образование по другой специальности бесплатно.

Воспользоваться такой возможностью можно при подтверждении потери трудоспособности медико-экспертной комиссией.

Сколько времени есть на возврат денег

Студент имеет 10 дней на возмещение стоимости предыдущего бюджетного обучения. Кроме того, это можно сделать только после того, как поступающего зачислят в новое заведение высшего образования (ЗВО).

Чем больше предметов из предыдущего университета будет перенесено, тем меньшей будет стоимость возмещения. Однако правило действует только в случае поступления на ту же или максимально приближенную специальность.

В течение трех дней после зачисления студент должен обратиться в соответствующий отдел нового ЗВО и получить расчетный документ с суммой возмещения и номером счета для оплаты. Для этого необходимо предоставить академическую справку из предыдущего вуза.

Если студент не может сразу уплатить всю сумму, он может обратиться к руководителю университета с просьбой о реструктуризации платежей. Однако он должен предварительно заплатить минимум 50% от суммы, а остальные – разделить на части до конца учебного года.

Чтобы студента не отчислили из нового университета, ему нужно в течение 10 рабочих дней предоставить квитанцию об оплате в новом ЗВО. Если же соискатель образования выбыл с учебы до начала зачетной сессии, он должен возместить стоимость 30 кредитов за семестр, независимо от того, сколько он учился за это время.

Но это требование не касается абитуриентов, прекративших обучение до 31 января 2017 года.

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