Можно ли повторно поступить на бюджет в вуз и как возместить стоимость предварительного обучения

Согласно закону о получении образования каждый гражданин Украины имеет право поступить на бюджет один раз. Однако можно сделать это еще раз, если возместить государству средства за предварительное обучение.

О таких условиях идет речь в статье 4 закона "О высшем образовании". Там также отмечается, что повторно учиться на бюджете могут абитуриенты, которые не завершили обучение, однако с возвращением потраченных на оплату их подготовки средств.

Люди, которые по состоянию здоровья не могут далее работать по своей специальности, имеют право получить высшее образование по другой бесплатно. Однако эту возможность можно использовать только в том случае, если медико-социальная экспертная комиссия подтвердит потерю трудоспособности.

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Средства возвращаются согласно порядку, предусмотренному Постановлением КМУ №658 "Об утверждении Порядка возмещения средств государственного или местного бюджета, израсходованных на оплату услуг по подготовке специалистов". Он не касается студентов, которые обучаются в специфических учреждениях высшего образования (например, полицейские) или военных учебных подразделениях университетов, а также тех, кто подал заявление об отчислении до начала учебного года и не начал обучение, независимо от даты утверждения решения об отчислении.

На возмещение стоимости предыдущего бюджетного обучения у студента есть 10 дней, и это можно сделать только после зачисления в новый вуз. Чем больше дисциплин из предыдущего университета будет перенесено, тем меньше стоимость возмещения. Однако, правило действует только в случае поступления на ту же или максимально приближенную специальность.

После зачисления студент должен обратиться в соответствующий отдел нового учебного заведения в течение трех дней. Там выдадут расчетный документ с суммой возмещения и номером счета для оплаты. Для расчета потребуется академическая справка из предыдущего вуза, которая выдается после вычета.

Если соискатель образования не может оплатить полную сумму возмещения сразу, он может обратиться к руководителю вуза с заявлением о реструктуризации платежей. В этом случае нужно уплатить минимум 50% от полной суммы сразу, а остальное – распределить на платежи до конца учебного года.

После осуществления платежа необходимо предоставить квитанцию об оплате не позднее 10 рабочих дней. Если этого не сделать в такой срок, студента сразу же отчислят.

Согласно положению о возмещении, если студент выбыл из вуза до начала зачетной сессии, он обязан возместить стоимость 30 кредитов за семестр независимо от того, сколько фактически он обучался за это время. Однако это требование не касается лиц, отчисленных до 31 января 2017 года.

Сумма возмещения стоимости обучения за один семестр учебного года рассчитывается по формуле: S = Σ (Vi × 0,5) × ((K – Kз)/K). Где:

Vi – средняя годовая стоимость обучения одного студента;

K – количество кредитов за экзамены и зачеты, сданные студентом;

K з – количество кредитов за экзамены и зачеты, которые зачислены по новому месту обучения.

Информацию о средней стоимости обучения одного студента можно найти в Отчетах о выполнении паспорта бюджетной программы (согласно п.5 Порядка).

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