Можно ли родителям заходить в школу и осматривать классы, туалеты и хранилища: объяснение ГСКО

Родители учеников должны знать, в каких условиях учатся их дети, поэтому имею право заходить в школу, осматривать классы, туалеты, укрытие, столовую и т.д. Кроме того, у них есть право присутствовать на занятиях школьников, предварительно согласовав это с руководителем учебного заведения.

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Такой ответ предоставила Государственная служба качества образования (ГСКО) в Черновицкой области, сообщает Черновецький промінь. Там отметили, что по закону родители являются участниками образовательного процесса, поэтому администрация не может запрещать посещать школу, но должна донести установленные правила взаимодействия.

"С целью усиления безопасности участников образовательного процесса, согласно ст.13 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", местные администрации могут устанавливать определенные ограничения по работе учебных заведений с учетом ситуации конкретного населенного пункта, индивидуальных особенностей заведения (емкости укрытия и т.п.) . Учредитель и руководитель заведения несут ответственность за создание безопасных условий", – говорится в сообщении ГСКО.

"Однако это никак не предусматривает запрет родителям посещать заведение, согласно определенным Правилам внутреннего распорядка, которые должны содержать особенности взаимодействия родителей с педагогами и руководством и, в частности, должны отражать особенности пропускного режима работы заведения в условиях военного положения", – отмечается в тексте .

В то же время родители должны участвовать в принятии управленческих решений. В частности, это касается внутреннего распорядка, режимных аспектов деятельности школы.

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