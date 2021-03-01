Со своих школьных лет я помню этот тезис, звучавший очень категорично: не спорь с учителем, он лучше знает! Но я спорила. Нет, не со всеми, а только с теми, кого действительно уважала.

Да, спорить с учителем - небезопасно лишь тогда, когда учитель не уверен в предмете спора, тогда, когда ему, учителю, важнее доказать свою власть, свое психологическое преимущество. Поэтому на спор решаются только те дети, которые способны противостоять психологическому давлению, имеют критическое мышление и смелость говорить, когда все молчат. Как правило, спорить с авторитетами мы учимся на собственных родителях и традиционное - "не спорь с матерью/отцом!" - та же формула, которая не даёт возможности ребёнку проявлять свою личность. Родители - отличный и (относительно) безопасный тренажёр для споров. Если техника спора отработана дома, то и в школу ребёнка можно отпускать без переживаний, что его доводы не услышат.

Да, культуре спора с ребёнком важно учить и учителей, потому что только так на уроке и в жизни мы можем инициировать диалог.

Да, часто спор возникает в результате желания реьенка доказать свою невиновность и в этом случае ребёнку тоже важно дать возможность высказаться, а не закрывать ему рот фразой: "не спорь с учителем/старшими".

Своим детям я разрешаю спорить с учителями только при таких условиях:

1. Ты говоришь спокойно, с уважением, не переходишь на личности и не обесцениваешь ничей опыт.

2. Тебя способны услышать.

Приятных вам всем дискуссий!

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