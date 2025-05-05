Можно ли взять калькулятор на НМТ-2025 по математике

Поступающие, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году, не могут брать с собой в аудитории временных экзаменационных центров (ТЭЦ) калькуляторы. Также запрещено иметь при себе мобильные телефоны, наушники, печатные или рукописные источники информации или другие определенные предметы.

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Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара подчеркнула, что запрещенные предметы могут привести к аннуляции результатов экзамена. По ее словам, наличие перечисленных предметов у поступающих во время сдачи экзамена считается нарушением и будет им мешать.

"Вам может мешать абсолютно все, кроме вашего документа, удостоверяющего личность, больше вам ничего не понадобится. Смартчасы, флешки, беспроводные или проводные наушники, телефоны, калькуляторы – это все, что может привести к аннуляции вашего результата из-за нарушений. Потому что на период прохождения экзаменов вам запрещено иметь при себе все эти средства и все эти форматы. Не просто не использовать, а иметь при себе", – сказала Вакуленко.

Она отметила, что абитуриенты смогут оставить эти предметы в месте для личных вещей.

Также в аудиториях будут присутствовать инструкторы, а в подавляющем большинстве помещений – видеокамеры. Кроме того, в ТЭЦ будут установлены металлоискатели. В случае выявления нарушения абитуриенты не смогут продолжать сдачу НМТ.

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