Можно встать и съесть конфету: директор УЦОКО дала неожиданные советы участникам НМТ-2025

Участники Национального мультипредметного теста–2025 могут съесть конфету или что-нибудь сладкое во время прохождения экзамена, пребывая в аудитории. Также поступающие имеют право непрерывно пить воду, однако ее следует оставить в месте хранения личных вещей, чтобы не повредить клавиатуру.

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Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Новой украинской школе. Она отметила, что для сохранения тишины в аудитории, участникам следует позаботиться об обертках от сладкого, чтобы при раскрытии они не создавали громких звуков.

"Ребенок может съесть конфету в течение теста и безусловно вы можете и имеете, пожалуйста, пить воду, есть сладкое. Не в перерыв, а именно во время тестирования, в процессе тестирования. Поскольку мы работаем за компьютерами, сочетание напитки-клавиатура, сладкое-клавиатура, это не очень хорошее сочетание. Поэтому вы оставите это всё в месте для личных вещей. Тогда когда вам нужно вы подходите к этому месту разворачиваете, едите, пьете, ставите на место и возвращаетесь назад", – пояснила Вакуленко.

Она также посоветовала поступающим иметь с собой теплую одежду и обувь, ведь участники экзамена могут определенное время находиться в укрытии, где температура может составлять около 17 градусов. Кроме того, выпускникам стоит позаботиться о теплых напитках и перекусе во время 20-минутного перерыва.

"Если вам что-то нужно для ощущения комфорта, для ощущения семьи, какой-то предмет или что-то, что вам помогает почувствовать себя как дома, пожалуйста, берите его так же. Если вам нужны какие-то сладкие конфеты, много детей есть, нуждающихся в сладком в определенный период, вы это тоже можете брать", – подчеркнула директор УЦОКО.

Если же участники экзамена имеют какие-то особенности, они должны предупредить об этом работников временного экзаменационного центра.

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