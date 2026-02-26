Мука грубого помола или помела? Правильный ответ на украинском может удивить

В сети возникла дискуссия относительно правильного написания слова "помол". Все началось с поста в Threads, где автор выложила фото витрины одного из магазинов, на которой стояла мука.

Как выяснилось из комментариев, многие украинцы использовали русское слово "помол". В связи с этим OBOZ.UA решил разобраться и объяснить, как же правильно употреблять это слово.

Как пишет сайт slovnyk.ua, пом е л – превращение зерна в муку путем растирания или же то, что измельчено или растерто в муку или порошок.

В родительном падеже будет именно "помелу".

А вот слово "помол" является русским и использовать его в украинском языке является ошибкой.

