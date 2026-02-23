Уместно ли отвечать на украинском 'прошу', когда тебя за что-то благодарят: объяснение филолога

Среди украинцев довольно распространенным ответом на "спасибо" является слово "прошу". Однако не все понимают его значение и уместно ли его использование в таких случаях.

По словам филолога Виктора Дяченко, все зависит от ударения. Подробнее об этом он рассказал в своем видео в социальной сети TikTok.

"Если вы ставите ударение в конце слова – прошУ , то вы просите о помощи. Если же вы употребляете ударение на букву О – прОшу , то это форма вежливости, ответ на "спасибо", – объясняет эксперт.

Также он добавил, что слово "прошу" является синонимом к "пожалуйста".

