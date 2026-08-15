"Муляр" или "маляр" – как правильно? Эти профессии часто путают украинцы

Представьте, что вы делаете ремонт и пришло время красить стены. Вы заходите в интернет и начинаете искать контакты "маляра". Или все-таки "муляра"? Объявления бывают и такие, и такие.

Правда в том, что и "муляр", и "маляр" – специалисты, задействованные в строительстве, но участвуют они в разных процессах. Что означают эти слова в украинском языке, разбирался OBOZ.UA.

Начнем с "муляра". Происхождение этого существительного связывают со словом "мур" – стена. То есть так называют мастера по кладке или же каменщика. Того, кто возводит стены, кладет кирпичи. Он, очевидно, появляется на стройке одним из первых.

А вот существительное "маляр" связано с глаголом "малювати". И у него более одного значения. Когда речь идет о строительстве, это тот, кто окрашивает поверхности. Но так же называют и художника – профессионального живописца. А вид искусства, соответственно, можно назвать "малярство".

Итак, если свести все к кратким определениям:

муляр – мурує;

маляр – малює.

Тем, кто находится в процессе ремонта, так или иначе понадобятся оба специалиста. Но не одновременно, а один за другим. Ведь чтобы "маляру" было что красить, сначала "муляр" должен это возвести.

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