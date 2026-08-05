"Паковання" или "пакування"? Правильный ответ вас точно удивит

Десятилетия русификации приучили нас к тому, что слово "упаковка" означает и тару, в которую расфасован товар, и материал, в который этот товар упаковывают, и процесс помещения товара в эту тару также. Тогда как в украинском языке для каждого из этих случаев есть свое отдельное слово.

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И это лексическое богатство может немало удивлять. Например, как эту пользовательницу Threads. Она была крайне смущена, увидев на бутылке с моющим средством надпись "мегапаковання". Удивляться чему-то, чего ты не знаешь, – это нормально. Но чтобы это слово больше не сбивало вас с толку, мы в OBOZ.UA решили разобраться, что и когда нужно говорить.

Паковання – это тара, в которую расфасовывают товар. Обратите внимание: ударение ставится на второй слог этого слова: "пакОвання". Существует еще вариант "пакунок", но он является синонимом слова "згорток" или "пакет". Бутылку или канистру "пакунком" уже не назовешь. Поэтому "паковання" – это более широкий термин.

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Пакування – этим существительным называют процесс расфасовки товара в тару или укладки вещей для переноски. Здесь ударение ставится на "а" – "пакувАння". Это слово употребляется в отношении процесса розфасовки товаров на производстве или перед продажей, а также для раскладывания вещей по сумкам и чемоданам, скажем, перед отпуском.

Упаковка – украинский толковый словарь дает только одно определение для этого существительного. Это материал, в который что-то упаковывают. "Упаковкою" может быть пластиковая пленка, картон, фольга, ткань, крафтовая бумага и т. д. Обратите внимание – именно материал, а не изделие из него. Не коробка или бутылка. В других значениях это слово употреблять не стоит.

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