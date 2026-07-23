'Пертурбація' или 'перетрубація' – как правильно по-украински?

На днях журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале рассказала очень смешную историю о том, как россияне пытались вымолить у святого Александра Невского немного бензина, но перестарались и потеряли его (святого, не бензина) мощи. Журналистка использовала в этом посте сложное слово "перетрубация".

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Упомянутое слово означает внезапное изменение чего-либо, нарушение нормального хода вещей. А в народном сознании оно ассоциируется с перекладкой труб. И действительно, когда однажды утром к тебе во двор подгоняют технику, раскапывают дорогу и начинают менять коммуникации – это сильно нарушает привычный ход жизни. Так что такая версия возникновения данного существительного в украинском языке на первый взгляд кажется вполне логичной. Вот только это слово на самом деле имеет другое происхождение и пишется немного иначе. OBOZ.UA разбирался в тонкостях.

Слово "пертурбация" имеет не префикс "пере-", а "пер-". Это латинский префикс, означающий "через" или то же самое "пере", указывает на усиление чего-либо. В свое время он соединился с корнем turbo ("суматоха", "толпа", "вихрь") и образовал существительное perturbatio, которое означает "разлад", "беспорядок", "суматоха", "потрясение", "нарушение". В латинском языке встречается также глагол perturbare — "нарушать", "мешать". Итак, когда что-то идет не так, смело калькируем латынь и говорим "пертурбація".

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Кстати, это слово все же является однокоренным с определенной инженерной конструкцией. Но не с трубой, а с турбиной. То есть с лопастным двигателем, внутри которого бушует вихрь – вышеупомянутый turbo. И, как вы уже, наверное, догадались, термин "турбулентність" (форма движения жидкости или газа, при которой отдельные элементы движутся бурно, беспорядочно, по сложным траекториям) тоже является однокоренным со словом "пертурбація". В переносном смысле так называют непредсказуемые обстоятельства.

И здесь все сразу становится на свои места – попав в "турбулентність", мы рискуем пережить "пертурбації". Такие, будто нас хорошенько прокрутило в "турбіні".

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