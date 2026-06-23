'Хрущовка' или 'хрущівка'? Как правильно по-украински

Говоря на украинском языке, мы называем згущенку "згущівкою", ткань плащевку – "плащівкою", марганцовку – "марганцівкою", а путевку – "путівкою". Поэтому неудивительно, что у некоторых людей, которые стали говорить на украинском языке совсем недавно, может возникнуть желание называть квартиры, построенные в СССР во времена Никиты Хрущева, по аналогии – не "хрущовки", а "хрущівки".

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Но на самом ли деле так будет правильно? OBOZ.UA поинтересовался тонкостями украинского словообразования и объясняет, почему на самом деле разговорное слово "хрущовка" нужно писать именно через -овк-.

Итак, первым аргументом сторонников варианта "хрущівка" является якобы отсутствие в украинском языке суффикса -овк-. Но это мнение ошибочно. Достаточно вспомнить такие существительные, как "упаковка", "масовка", "парковка", "страховка" или "духовка". Все они содержат суффикс -овк- и являются вполне нормативными.

Стоит отметить, что данный суффикс используется в украинском языке для словообразования существительных. Чаще всего – для названий предметов, инструментов, оборудования, а также для обозначения результата определенного действия. Таким образом, аргумент об обязательности суффикса -івк- вместо -овк- отвергаем.

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Тем более что слово "хрущовка" на самом деле образовано с помощью совершенно другого суффикса. Сравним его с названиями других типов советских квартир – "сталінками" и "брежнєвками". Как видим, все они образованы по тому же принципу, что и большинство феминитивов в украинском языке – с использованием суффикса -к-. Он добавляется к фамилии главы СССР, в период правления которого было построено то или иное здание. А поскольку генсек, возглавлявший Страну Советов с 1953 по 1964 год, носил фамилию, которая пишется Хрущов, а не Хрущів, то оснований говорить "хрущівка" у нас нет.

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