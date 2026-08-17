Мужчины вытеснили женщин из аспирантуры: показательная статистика за период с 2020 по 2025 год

В Украине рекордно возросло число мужчин, поступающих в аспирантуру. В частности, в 2024 году они составляли 90 % от общего числа, тогда как женщины – лишь 10 %.

Об этом отметил украинский специалист по образовательной политике, кандидат экономических наук Евгений Николаев. В 2025 году доля мужчин-аспирантов составила 84%.

"Мужчины вытеснили женщин из аспирантуры. Объяснения, что женщины уехали из Украины, недостаточно, поскольку в магистратуре соотношение между мужчинами и женщинами все последние годы было более равномерным, чем в аспирантуре, и в 2025 году полностью выровнялось", — написал Николаев.

Сколько мужчин и женщин поступало в аспирантуру с 2020 года

2020: мужчин – 58%, женщин – 42%. 2021: мужчин – 59%, женщин – 41% 2022: мужчин – 83%, женщин – 17% 2023: мужчин – 88%, женщин – 12% 2024: мужчин – 90%, женщин – 10% 2025: мужчины – 84%, женщины – 16%

Напомним, что для поступления в аспирантуру в 2026 году необходимо сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое вступительное испытание (ЕВИ), набрав 25 тестовых баллов из 100 возможных. Для того чтобы попасть на конкурсный отбор, абитуриентам необходимо набрать не менее 300 баллов по двум блокам ЕВИ – тесту общей учебной компетентности и иностранному языку.

В 2025 году в аспирантуру было подано 12 833 заявления. При этом на обучение были зачислены 5 942 студента. Самыми популярными специальностями среди абитуриентов стали компьютерные науки, право, а также экономика и международные экономические отношения.

Топ-10 самых популярных университетов по количеству поданных абитуриентами заявлений в аспирантуру в 2025 году

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 810;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 802;

Национальный университет "Львовская политехника" – 686;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 393;

Харьковский национальный университет имени Каразина – 352;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 330;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 315;

ГНУ "Киевский авиационный институт" – 226;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 212;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 208.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МОН заявило о рекордном количестве заявлений на поступление в 2026 году.

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