Сколько баллов нужно для поступления в аспирантуру в 2026 году

В Украине начались вступительные экзамены в аспирантуру, которые продлятся до 29 июля 2026 года. Студенты должны сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое вступительное испытание (ЕВИ), набрав 25 тестовых баллов из 100 возможных.

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Чтобы попасть на конкурсный отбор, абитуриентам необходимо набрать не менее 300 баллов по двум блокам ЕВИ – тесту общей учебной компетентности и иностранному языку. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Экзамен по специальности в университете имеет наибольший вес – 60% конкурсного балла. Только пороговые баллы, то есть допуск к участию в конкурсе.

Официальные результаты экзаменов в аспирантуру появятся в личных кабинетах абитуриентов:

до 7 августа – для участников основной сессии;

до 4 сентября – для участников дополнительной сессии.

Допуск в пункт тестирования начинается за 30 минут до начала и прекращается за 5 минут до его начала. Участников, опоздавших, к тестированию не допустят.

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Абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли сдать ЕВИ или ЕВВ во время основной сессии, могут принять участие в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение трех календарных дней со дня проведения тестирования (включая день проведения) подать в соответствующий региональный центр оценки качества образования заявление и документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия.

Такими могут быть:

болезнь

форс-мажорные обстоятельства (военные действия, стихийное бедствие, техногенная катастрофа и т. п.)

хищение документа, необходимого для допуска к тестированию

смерть близкого родственника незадолго до дня проведения вступительного экзамена.

Решение о допуске или недопуске к дополнительной сессии будет опубликовано в личном кабинете участника вступительных экзаменов.

На основе результатов ЕВИ и ЕВВ рассчитывается конкурсный балл для поступления в аспирантуру в 2026 году.

Студенты, которым было отказано в регистрации на ЕВИ и ЕВВ в 2026 году из-за невозможности создания особых (специальных) условий в пунктах тестирования, имеют право на специальные условия поступления. Такие абитуриенты вместо ЕВИ проходят собеседование по иностранному языку, а вместо ЕВВ сдают экзамен по методологии научных исследований непосредственно в высшем учебном заведении. Эти испытания для поступления на бюджет будут проводиться с 28 июля по 7 августа, а для поступления на контракт – до 23 августа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что каждый седьмой участник не преодолел проходной порог на основной сессии НМТ 2026.

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