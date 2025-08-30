Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

Анна Боклажук
Моя Школа
45
Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

В украинском языке существует несколько слов, где украинцы довольно часто допускают ошибки, используя не тот род, который нужно согласно правописанию. И это также влияет на результаты Национального мультипредметного теста (НМТ).

Видео дня

Репетитор и учительница украинского языка Татьяна Ворох разобрала одно из типичных заданий на НМТ связано с поиском грамматической ошибки. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее мнению, больше всего ошибок допускают в таких словосочетаниях:

Сильний біль

Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

Грайливий собака

Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

Далека путь

Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

Виснажливий нежить

Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

Високий насип

Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

Осінній степ

Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

Согласно правилам украинского языка, существительные мужского рода преимущественно имеют нулевое окончание, реже – окончание -о, -а (-я), а существительные женского рода преимущественно имеют окончание -а (-я), реже – нулевое окончание. Относительно существительных среднего рода, то они имеют окончания -о, -е, -а, -я.

Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

Ранее OBOZ.UA писал о трех самых распространенных ошибках, которые делают украинцы, поздравляя друг друга с днем рождения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПравописание УкраиныНациональный мультипредметный тест (НМТ)украинский язык