Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку

В украинском языке существует несколько слов, где украинцы довольно часто допускают ошибки, используя не тот род, который нужно согласно правописанию. И это также влияет на результаты Национального мультипредметного теста (НМТ).

Репетитор и учительница украинского языка Татьяна Ворох разобрала одно из типичных заданий на НМТ связано с поиском грамматической ошибки. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее мнению, больше всего ошибок допускают в таких словосочетаниях:

Сильний біль

Грайливий собака

Далека путь

Виснажливий нежить

Високий насип

Осінній степ

Согласно правилам украинского языка, существительные мужского рода преимущественно имеют нулевое окончание, реже – окончание -о, -а (-я), а существительные женского рода преимущественно имеют окончание -а (-я), реже – нулевое окончание. Относительно существительных среднего рода, то они имеют окончания -о, -е, -а, -я.

