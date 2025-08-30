Мужской или женский род? Учительница разобрала типичную ошибку на НМТ по украинскому языку
В украинском языке существует несколько слов, где украинцы довольно часто допускают ошибки, используя не тот род, который нужно согласно правописанию. И это также влияет на результаты Национального мультипредметного теста (НМТ).
Репетитор и учительница украинского языка Татьяна Ворох разобрала одно из типичных заданий на НМТ связано с поиском грамматической ошибки. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По ее мнению, больше всего ошибок допускают в таких словосочетаниях:
Сильний біль
Грайливий собака
Далека путь
Виснажливий нежить
Високий насип
Осінній степ
Согласно правилам украинского языка, существительные мужского рода преимущественно имеют нулевое окончание, реже – окончание -о, -а (-я), а существительные женского рода преимущественно имеют окончание -а (-я), реже – нулевое окончание. Относительно существительных среднего рода, то они имеют окончания -о, -е, -а, -я.
Ранее OBOZ.UA писал о трех самых распространенных ошибках, которые делают украинцы, поздравляя друг друга с днем рождения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!