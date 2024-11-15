'Мячик на стороне государства': образовательные эксперты дали рекомендации, как удержать учителей в профессии

Улучшение условий труда, поддержка и программа адаптации молодых педагогов помогут удержать их в профессии. Об этом отметили образовательные эксперты во время презентации исследования "Учителя Украины: кадровый потенциал".

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Учредительница общественной организации Освіторія Зоя Литвин во время выступления заверила, что государство должно сформулировать национальную кадровую политику в отношении педагогов, ведь "мячик на ее стороне". Кроме того, необходимы изменения и в образовании путем внедрения института ментровства и независимой поддержки молодых специалистов.

"Мячик на стороне государства. И вот эта такая национальная политика в отношении учителей и формирования нашего кадрового потенциала, она была бы уместна. Но что могут делать общественные организации? Это программы обучения и повышения квалификации. Мы видели, что для учителей это один из факторов оставаться в профессии, быть в ней эффективными, счастливыми. Поэтому актуализировать эти программы, делать качественными, такими, чтобы отвечали потребностям учителей", – отмечает Литвин.

Профессионалы, которые сейчас пребывают в профессии, нуждаются в системном и последовательном профессиональном развитии, повышении квалификации, а также внедрении профстандарта.

Для будущих специалистов важна реформа педагогического образования с фокусом на практике, разработка связей между университетами и школами и планирование кадрового потенциала.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин считает, что уже сейчас нужно работать над изменением схемы зарплат. Кроме того, в реформе нуждается и педагогическое образование.

Не менее важно, по словам экспертов, снятие бюрократической нагрузки. Ведь это значительно отпугивает будущих педагогов. Кроме того, должно измениться отношение общества к профессии учителя и произойти осовременивание программ обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что меньше половины учителей в Украине удовлетворены своей работой, а 80% считают, что их труд не ценят.

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