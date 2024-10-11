'Мяу! Погладь меня!' В чем опасность квадробинга для детей и какой момент должен насторожить родителей

Квадробинг, которым увлеклись дети по всему миру, в целом не является опасным занятием, но только когда остается в пределах увлечения. Родителям следует обратить внимание на такое развлечение, если ребенок начинает терять чувство реальности.

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Об этом в интервью Славе Демину сказала семейный психотерапевт, доцент кафедры психологии и кандидат психологических наук Светлана Арефния. Если ребенок отличается от других тем, что увлекается таким видом спорта, то ничего страшного в этом нет, убеждена она.

Родителей должен настораживать момент, когда дети слишком увлекаются квадробингом, начинают "мяукать", просить животную пищу и спать на коврике.

"Бояться нужно, если вы понимаете, что у вас нет контакта с ребенком, и он не рассказывает, куда ходит и что с ним происходит. Когда ребенок приходит домой на четырех конечностях и не выходит из этого образа. И говорит родителям "Мяу! Погладь меня", спит на коврике, ходит в лоток и просит животную пищу. Такие случаи бывают. Это ушло достаточно далеко, когда ребенок перепутал реальность", – объяснила психолог.

По словам Арефнии, бывают даже случаи, когда родители начинают это поддерживать, тогда у детей начинается дереализация.

"Ребенок считывает это так: когда я ребенок, ко мне относятся плохо, а когда я животное, то ко мне относятся хорошо. Я, например, не могу проявить свою агрессию как ребенок, но могу, если превращусь в собаку и могу броситься на человека. Это уже заходит за пределы нормы", – сказала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Светлана Арефния рассказала, почему квадроберы надевают маску и прячут ли они так определенные психологические проблемы.

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