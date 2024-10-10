Страх или комплексы? Почему квадроберы одевают маску: разъяснение психолога

Одним из атрибутов квадробинга, тренда, предполагающего подражание поведению животных, является маска на лицо. Дети одевают маски и накладные хвосты, чтобы быть более похожими на собак или кошек. Однако за масками школьники могут скрывать и определенные психологические проблемы.

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Об этом сказала семейный психотерапевт, доцент кафедры психологии и кандидат психологических наук Светлана Арефния в интервью Славе Демину. По ее словам, в первую очередь дети одевают маски, потому что это элемент квадробинга.

"Маска – это атрибут квадробинга, якобы это помогает имитировать перевоплощение в животных. Еще есть хвост и когти. Маски в квадробинге одевают как атрибут. Однако, может быть и психологический момент – якобы я прячусь за маской", – пояснила эксперт.

Арефния добавила, что есть единичные случаи, когда квадроберы совершают агрессивные действия, выходящие за пределы нормы. Недавно был случай, когда девочка-квадробер бросилась на велосипедиста, а другая – укусила человека.

"Если мы говорим об агрессивных действиях, которые выходят за пределы нормы (ибо это уже не спорт, когда бросаются на велосипедистов), это уже административные нарушения, граничащие с криминальными. Это уже опасно для жизни людей. Эти случаи единичны, люди это выхватывают, но есть повод – нарушается безопасность. Когда кто-то имитирует животных, это может быть интересно смотреть, но если это начинает нарушать твою безопасность, то отношение к этому должно быть отрицательным", – сказала психотерапевт.

Напомним, в Украине все большую популярность приобретает квадробика. Это один из трендов современных школьников, сочетающий имитацию различных звуков и движений, подражающих поведению животных. Особенностью этого движения стало передвижение детей на четырех конечностях и выполнение трюков вроде прыжков через препятствя или быстрого бега.

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