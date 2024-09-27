Ребенок считает себя зверем. Кто такие терианы и почему это серьезнее, чем квадроберы

Терианы или териантропы – это одно из направлений субкультуры. Так, ее представители считают, что они обладают качествами как человека, так и животного. В то же вряемя, квадроберы только имитируют разные звуки и движения, подражающие поведению животных.

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В частности, терианы чаще всего используют образы кошек и волков. OBOZ.UA собрал информацию о том, как распознать представителей этой субкультуры среди школьников.

Терианы редко могут выбирать подводные создания. Однако они считают себя хищниками, как волки или медведи. В большинстве своем они относят себя к одному виду животных. Терианы чувствуют себя как животные на духовном уровне, но они знают, что они люди.

Субкультура начинается с 1992 года, когда во время разговоров в одной из компьютерных сетей участники форума утверждали, что они чувствуют себя частично животными.

В то же время, в одном из британских учебных заведений школьник идентифицировал себя как волка. Оказалось, что он имеет состояние, когда человек чувствует, что его тело принадлежит к неправильному виду. Поэтому администрация учебного заведения признала такую идентификацию, сообщает Dailystar.

Несмотря на такое признание, в прошлом году многим школьникам было отказано в такой идентификации. В частности из-за того, что дети испражнялись прямо на полу учебного заведения.

Напомним, в Украине все большую популярность приобретает квадробика. Это один из трендов современных школьников, сочетающий имитацию различных звуков и движений, подражающих поведению животных. Особенностью этого движения стало передвижение детей на четырех конечностях и выполнение трюков вроде прыжков из-за препятствий или быстрого бега.

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