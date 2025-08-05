''Мы не можем остановить сирены, но...'' Учительница обратилась к коллегам и родителям из-за обучения во время войны

Учительница начальных классов Диана Палаш обратилась к родителям и своим коллегам из-за обучения детей во время полномасштабной войны в Украине. В частности, она обратила внимание на то, что школьники ходят на уроки после бессонных ночей в связи с воздушными тревогами и взрывами.

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Педагог в видео в TikTok отметила, что взрослые не могут остановить сирены, но должны давать детям ощущение, что они не одни в такой ситуации. По словам Палаш, мальчикам и девочкам самое главное чувствовать то, что их любят и они в безопасности.

"Это сейчас самое трудное в школе. Не работа с нынешними детьми, не работа с их родителями, а самое тяжелое то, что дети приходят в школу на уроки после бессонной ночи, а спать им не давали взрывы. И ты видишь эти глаза, они будто взрослые, 8-9 лет, а взгляд такой, что не забудешь никогда. А потом мы начинаем урок. И звучит сирена. Мы снова спускаемся в подвал, где холодно, где нет стульев для всех. И мы делаем вид, что это игра, что все нормально, но разве это нормально?", – рассказывает педагог.

Она объясняет, что именно в таких условиях учатся сейчас школьники и часто им труднее, чем думают взрослые. Ведь дети уставшие и напуганные. Учительница отмечает, что родители и учителя могут сделать так, чтобы ученикам было хоть немного легче. В частности, она предлагает не требовать от детей идеальных оценок, а то что они могут засыпать на уроках после ночи под сиренами, это не о лени, а об истощении.

Педагог призывает взрослых не создавать дополнительное давление, а говорить со школьниками и слушать их. Кроме того, она обращает внимание, что если учителя паникуют, то и дети начинают также. Кроме того, она отмечает, что родителям не стоит обсуждать возле мальчиков и девочек взрывы и потери. В то же время учителям не стоит начинать урок с темы тревоги, а дать время детям вернуться к учебе.

"Родители, не обсуждайте возле детей взрывы и потери. Учителя, на уроке не начинайте стемы тревоги, дайте время вернуться к учебе. Давайте больше тепла, обнимайте, улыбайтесь, даже когда вам трудно. Мы не можем остановить сирены, но можем дать детям ощущение, что они не одни, и это самая большая наша сила", – резюмировала Палаш.

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