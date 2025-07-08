'Мы не пойдем к стоматологу с гнилыми зубами'. Репетитор Усика назвал красные флажки у педагогов: на что обратить внимание

Репетитор английского языка и Александра Усика Дмитрий Дадак рассказал, на что обратить внимание при выборе педагога для занятий. В частности, он отметил, что преподаватели любой дисциплины должны владеть предметом. Он обратил внимание на то, что люди, например, не пойдут к стоматологу с гнилыми зубами.

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Об этом Дадак рассказал в интервью Анастасии Дерлеменко. Кроме того, он отметил, что при выборе репетитора также стоит смотреть, насколько он готов делиться бесплатно знаниями.

"Смотреть на бесплатные материалы на странице. Потому что если человек тебе бесплатно ничего не дает, то, на платной основе, что он тебе сможет дать? Ну, это так, грубо говоря. Контент, какие-то бесплатные материалы, типа. Очень важно, лично для меня, это как человек сам владеет тем, чему обучает. Мы не пойдем к стоматологу с гнилыми зубами или фитнес-тренеру без хорошей формы. Скажем, когда я смотрю страницу учителя, например, и он сам плохо говорит по-английски и при этом еще и учит других. Ну, это для меня стрьом", – рассказал Дадак.

Кроме того, стоит обращать внимание и на отзывы о репетиторе. Если их нет, то к таким преподавателям возникает меньше доверия. Если их много и есть еще и видео, то это уже больше привлечет внимания.

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